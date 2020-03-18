居民希望拆除電塔後的土地可作綠美化，而不是閒置空地成為社區髒亂點。（戴上容攝）

蘆洲區永安南路二段沿線過去有3座超巨型高壓電塔矗立民宅間，台電公司陸續移除電塔設施，但移除後的空地卻成社區髒亂點，新北市議員李坤城18日上午舉行會勘，與台電公司、經發局協商將閒置空地綠美化，台電回應，將向上提報決議用途，目前先行開放認養。

台電公司陸續將蘆洲區永安南路二段3座16萬伏特高壓電塔移除，共釋出約300坪空地，在地居民認為巨型電塔擾民30多年，希望拆除電塔後的土地，可以綠美化或設置活動中心回饋地方，而不是閒置空地，任憑居民放置廢棄物成為社區髒亂點。

李坤城18日上午於蘆洲舉行會勘，在地里長、新北市各局處、台電公司、蘆洲區公所等單位代表也到場協商。

台電表示，目前電塔僅剩大型水泥基座，預計要7個月才可完整拆除，理解社區居民需求，將再向上提報，最後由董事會決策該地用途，提報過程開放認養，讓社區施行簡易綠美化，另盼新北市政府給予地價稅免稅或是承擔稅金。

蘆洲區公所經建課表示，為免地方髒亂，近期將迅速向台電提出認養綠美化；市府各局處也表示，會盡力與台電研議規畫符合社區居民的方案。

(中時 )