逐筆交易即將上路，櫃檯買賣中心表示，新增不用指定價格的市價單，再搭配當日有效(ROD)、立即成交否則取消(IOC)及立即全部成交否則取消(FOK)三種有效期別，而巿價單共有巿價ROD、巿價IOC及巿價FOK，投資人下單應注意相關交易規定。

櫃買中心表示，3月23日起盤中全面逐筆交易上線後，新增不用指定價格的市價單，再搭配當日有效(ROD)、立即成交否則取消(IOC)及立即全部成交否則取消(FOK)三種有效期別，則巿價單共有巿價ROD、巿價IOC及巿價FOK，提醒投資人應注意下列事項：

一、無法使用巿價單的時段：(一)開盤前及收盤前5分鐘兩時段仍採集合交易，在集合交易之下，只有現行「當日有效限價」(ROD限價)單可以進行委託成交，所以該等時段無法使用巿價單。(二)盤中時段遇瞬間價格穩定措施時，暫緩撮合2分鐘後因為是以集合交易進行撮合，故該暫緩撮合2分鐘內，也是無法使用巿價單，只有現行「當日有效限價」(ROD限價)單可以進行委託及成交。

二、巿價ROD、巿價IOC及巿價FOK單各有其特性：(一)巿價IOC及巿價FOK單之特性為不成交立即取消，所以巿價IOC及巿價FOK單若未成交不會留存委託簿中。(二)但巿價ROD單之委託單若未成交會持續留存在委託簿中，隨著時間的經過，巿價的轉換參考價格，會隨後續投資人限價委託的價格不停地變動，成交價格可能會與投資人原本預期有落差，因此，建議投資人若要下巿價委託，儘量搭配IOC及FOK功能，沒有立即成交的數量就自動取消，既可搶得優先成交機會並降低成交在未預期價格的風險。

三、新增退單機制，投資人須重新下單：(一)盤中逐筆交易時段，可能成交價若超逾前5分鐘加權平均成交價格上下3.5%時，巿價單(ROD、IOC及FOK)均會被取消。(二)若遇啟動盤中瞬間價格穩定措施暫緩撮合2分鐘、或是進入收盤前5分鐘時段(此二者情況為進入集合交易)，投資人於逐筆交易時段下單之未成交之巿價ROD委託單，將一律由系統自動刪除，投資人如仍有成交需求，請重新下單，才有成交的機會。

(時報資訊)