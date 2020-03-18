因應新冠肺炎疫情持續升溫，為確保公務持續運作不受影響，國發會超前部署，擬訂完成疫情人力運用及辦公場所應變計畫。本周一(3月16日)，國發會主委陳美伶指示業務晨會採用雲端視訊會議模式進行，各級主管在不同場所甚至搭乘交通工具亦可參與會議，試行效果良好。

國發會主委陳美伶指示國發會同仁應熟悉各項遠距上班所需的數位工具操作，並落實演練，實際面臨遠距工作時可立即上手，業務不中斷。為此，國發會自今(18)日起，辦理多場次教育訓練，說明遠端差勤、公文簽核、遠端資料存取等功能。

為因應數位經濟環境迅速變遷，國發會自去(108)年9月起即已規畫同仁可申請居家遠距辦公，並完成「國家發展委員會遠距辦公實施方案」據以施行，率先中央政府機關正式鼓勵同仁充分應用資通訊科技遠距處理日常公務。

國發會指出，此次疫情的危機亦為數位轉型的契機。各機關此次遠距辦公機制的建制與實際運作經驗，在數位科技輔助應用下，發展智慧辦公，可形塑更為彈性、有效率的工作模式，更可進一步將政府各項服務延伸至網路環境，達到智慧政府「便利、有效率、全年無休」的目標。

(時報資訊)