2020資誠台灣企業領袖調查報告顯示，相較全球及其他主要經濟體，台灣企業領袖對於今年全球經濟景氣信心相對抗壓，但受到新冠肺炎(Covid-19)疫情衝擊，各種不確定性持續升高，面對充滿變數的外在環境，台灣企業領袖向內尋求成長，82％受訪者將藉由「營運效率提升」促進營收成長。

據2020資誠台灣企業領袖調查主要發現，相較全球，台灣企業領袖對景氣信心相對抗壓，31%受訪企業看好2020年全球經濟成長將提升，較2019年的27％微幅成長4個百分點。面對充滿變數的外在環境，台灣企業領袖向內尋求成長，82％受訪者將藉由「營運效率提升」促進營收成長。僅15%台灣CEOs認為公司的人才技能提升計畫已見成效，低於全球的54%，台灣企業人才技能提升的進度仍慢。

本調查執行期間為新冠肺炎疫情爆發前，因此未納入企業領袖對疫情的影響評估，但根據調查數據，相較於全球有53%受訪者悲觀看待2020全球經濟成長速度將放緩，受惠於回台投資與轉單效應，台灣企業領袖對未來景氣信心仍較其他國家來得抗壓。有31％的台灣企業領袖預估2020年全球經濟成長率將可提升，較2019年的27％微幅成長4個百分點；認為未來一年全球經濟成長率將衰退的比例，也從2019年的47％降至42％。

隨著新冠肺炎疫情在全球各大洲擴散，各大研究調查機構陸續調降全球及台灣今年的經濟成長率預估；PwC《全球經濟觀察》(Global Economy Watch)2020年3月號也指出，新冠肺炎疫情對於全球經濟衝擊將大於SARS，這使得台灣企業領袖對於未來營運更為謹慎，對於全球經濟景氣和自身企業的營收成長信心也可能因疫情而持續變動。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，雖然短期內疫情將對全球及台灣經濟產生負面影響，但從中長期角度來看，隨著產業走入全新競爭局勢，台灣企業應在此刻加速做好危機管理與體質調整，把握回流的產業翻轉契機、掌握綠色浪潮的機會，以及持續深化無可替代的知識財。儘管前方依舊充滿挑戰，但多數台灣企業領袖具備靈活有彈性的策略，高度關注各種利害關係人的期望，以及憑藉著過去多年在充滿挑戰的環境中所積累的經驗，將可讓台灣企業在全球不確定浪潮中趁勢而起。

(時報資訊)