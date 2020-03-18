新冠肺炎疫情在台灣升溫，今日暴增23例確診，其中21例來自境外移入，總確診數破百。外交部表示，配合中央疫情指揮中心防疫措施，自台北時間3月19日零時起搭乘飛機起飛來台的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制其入境。

領務局局長葉菲比解釋，外交公務證明包含外交官員的外交護照、駐台官員證、或是我國政府邀請來台的訪賓；商務履約證明必須是要由經濟部核准的公司證明該外籍人士有急需來台目的，也可以由中央目的事業主管機關（經濟部）證明。

此外，外籍移工經勞動部核發許可者，可持駐外館處核發的移工簽證入境我國。

以上持證明或經許可入境者，應配合指揮中心規定進行居家檢疫14天。入境後相應事由的單位將負責其住所、動線、工作場所的必要措施。

外交部說明，以免簽證或持停、居留簽證入境者，必須持有符合上述條件的證明文件，由移民署國境線上查驗人員認定是否准予入境。另持有駐外館處核發特別入境許可者，或是有效居留證（官員證），由移民署查驗後入境。外籍人士如果對於所持文件是否符合特殊事由無法判斷，可於出發前赴我國駐外館處申請特別入境許可。

外交部指出，駐外館處受理特別許可，除符合前述事由外，尚包括重大緊急人道考量，以及其他經中央目的事業主管機關許可等，確有必要急需來台者。需經特別許可者，除可持憑相關證明向駐外館處申請特別入境許可來台外，也可自行持憑相關證明，經移民署國境人員查驗通過後入境。

至於已入境我國的外國人，倘若簽證期限到期，除非有重大不可抗力事由，否則不得延長在台停留期限。葉菲比補充，現在有些國家完全鎖國，該國籍人士若在我國簽證到期，可以考量視為不可抗力；若只是部分航班中斷，則會視個案考量。

(中時 )