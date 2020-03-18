元大高股息優質龍頭基金在銀行和證券通路狂銷，從周一正式上市啟動募資的該檔基金，據最新統計顯示今日已募到超過200億元，不僅刷下國內股票型基金或是ETF等募資、上市紀錄，在全球股匯債市齊震的當下，更形同「奇蹟」，其中作為保管銀行的公股銀行彰銀，第一天就賣超過10億，在公股銀行參與基金募集上，這樣的成果亦相當罕見。

據金融圈人士透露，此次參與銷售的通路，合計有29家銀行及證券商，這些銀行及券商的實體據點總共1194家，快要1,200家的據點力挺該檔基金的銷售，尤引人矚目之處在於，除了八大行庫裡，有包括兆豐、台企、華銀、彰銀等四家行庫參與協銷團隊之外，另外台銀、一銀、合庫三家行庫，也加盟銷售通路陣容，幾乎八大行庫全數入圍這檔台股基金的銷售陣容。

另外，包括民營的中信、永豐、上海商銀、凱基銀行、新光銀行亦為通路團隊成員，包括開發金、華南金、兆豐金、永豐金、新光金等5大金控，更是旗下的銀行、證券一起作為該檔基金的銷售通路，金融圈內能有這樣對同業所發行的基金商品展開「跨業大行銷」，史上大概是頭一遭，同時也是史上國內投信業者所發動基金銷售募資陣容最龐大的一次。

其他加入證券商通路，還包括群益金鼎、國票、證券、統一、康和都加入銷售通路。

對公股行庫而言，由於行庫最怕財管客訴，因此商品的穩健性，行庫向來高度重視，對上架的商品把關過濾都相當嚴格，對於此次7家公股行庫一齊上架這檔台股基金，公股行庫財管部門主管即指出，一方面元大投信是龍頭投信，操盤團隊的功力可信賴，另一方面在於時機點，首先，高收債基金裡大約超過一半、6成的成份都是垃圾債，原本就已面臨匯率貶值引發淨值損失的衝擊，現在又發生油價崩盤，再者，穩健的海外政府公債或其他評等債，由於各國央行掀降息潮，也會使債券收益直直落，相對的，錢現在留在台灣最安全，台股殖利率又高，就收益而言，更是「股優於債」，且現在大盤現在已跌到快9,000點了，算是好的逢低進場時機，所以第一天就有許多客戶來捧場。

據了解，來買台股基金的行庫客群有兩種居多，一種是高科技產業界新貴，另一種則有公教人員，在職或退休族都有。對此行庫主管分析，倘若以這檔基金投資殖利率至少超過4％、再加上大盤平均漲幅來計算投資利得，而且又能夠像債券基金那樣的「月配息」，那麼客戶大約買300萬元，每月可獲配息的金額大約就有12,000元，而這個金額正好貼近當初公務員18％年改被「改」掉的月退俸金額，在這層號召之下，使得不少公教族群也加入投資陣容。

公股銀行主管也分析，以往為何台灣市場的台股基金都「養不大」，最主要在於投資者通常習慣不如賺賠，都短進短出，但由於這檔基金有項創新的「月月配」，因此應可讓投資者願意繼續留在基金，使基金能繼續養大。

而券商群起加入行銷陣容，除了服務財管客戶之外，該檔台股基金的規模越大，每家加入行銷陣容的券商未來也能在該檔基金進行台股投資時的下單量「共襄盛舉」，承接下單，特別是該檔基金的目標金額至少超過500億，規模龐大，也因此券商也願意加入銷售陣容。

行庫主管也進而指出，這檔基金在資金完成募集之後，預計4月初才會正式進場投資，屆時股市已經歷一波震盪，且美國聯準會、我國央行對降息的態度又會有更明確的答案，對投資人而言不失為進場台股的好時機。

行庫主管也分析指出，這檔台股基金和台灣50 ETF等台股ETF類型商品最大不同之處在於，台股的ETF是按照「歷史表現的權重」來配比投資，包括殖利率、市值等等，然而一旦標的公司「去年好，但今年突然大壞」，現行的ETF機制就會反應不過來，例如，也有公司原先是「高股息」公司，在ETF有一席之地，但今年突發不發股息，卻依然因ETF系統設定而列為成份股，但在主動式台股基金的操盤之下，這檔標的就會被剔除。

(工商 )