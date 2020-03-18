台積電（2330）將於19日除息2.5元，證交所表示，預估發行市值將減少約648億元，台積電指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約21.55點。

證交所並表示，證交所於每日收盤後亦編有相關股價指數的「報酬指數」，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同外，遇股票除息時也調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動，為衡量投資績效之重要指標。

(工商 )