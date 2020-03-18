台積電19日除息2.5元 影響指數21.55點 17:172020/03/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電（2330）將於19日除息2.5元，證交所表示，預估發行市值將減少約648億元，台積電指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約21.55點。 證交所並表示，證交所於每日收盤後亦編有相關股價指數的「報酬指數」，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同外，遇股票除息時也調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動，為衡量投資績效之重要指標。 (工商 ) #台積電 #指數 #證交所 #日除息 #股價指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 雪梨證交所 出現首宗新冠肺炎確診案例 19:332020/03/15 財經 接軌國際 3月23日逐筆交易上路－證交所：上市公司獲利穩健 04:102020/03/16 證券．權證 《證交所》證交所再喊話：上市公司營收獲利增長趨勢可期 07:442020/03/16 財經 《證交所》上周外資賣超逾1500億元，中信金成苦主 13:582020/03/16 財經 《證交所》三發地產今起列為全額交割股 08:012020/03/17 財經 《證交所》注意風險！元大S＆P原油正2 ETF淨值降至2.4元 11:252020/03/17 財經 美股狂崩會關紐約交易所？美證監會說話了 17:482020/03/17 財經 《證交所》國泰投信申請新加坡REITs高息指數資格認可 07:442020/03/18 財經 《證交所》2月自營報喜，整體券商2月獲利月增翻倍 10:512020/03/18 財經 券商2月稅後淨利22.76億元 年增1.11倍 12:102020/03/18 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 台積電員工確診新冠肺炎！ 公司強調不影響營運 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 沙俄砍死不讓！油價殺得血腥 驚見最慘價 - 財經 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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