閻奕格在《女人我最大》宣傳新EP，新歌的詞跟女神徐若瑄合作，她回憶第一次跟徐若瑄見面，是在人生低潮期，當時曾身心靈生病，從40幾公斤胖到70幾公斤，很沒有自信。後來簽到華研，公司建議她去比賽，她心想，如果把狀況最不好的樣子讓大家看到，而她也無懼的話，那未來就是無敵了！就這樣，在台上唱歌時，被當時是評審的徐若瑄認出來，唱完歌就在台上大哭！當時徐若瑄聽了她的故事，給了她很大的鼓勵。如今這首歌的歌詞，就描寫了當時的情境，完全寫出了她現在的心情。

節目上她透露小時候其實很討厭牛仔褲，可能是因為看到90年代的牛仔褲都是寬大型的，不是自己的喜好。長大後開始懂得跟朋友聊時尚，才發現牛仔褲很百搭，可以有各種顏色跟不同的搭法。她表示自己挑選牛仔褲時的重點，必須是能突顯自己優點部分，就是腰線，所以會選擇高腰的牛仔褲，讓腿的視覺比例變長。

以前她穿著保守，因為上圍豐滿，小時候常被男生笑，導致於有點駝背，衣服穿著也包得很緊。如今這張單曲是30歲的里程碑，她覺得女人應該要找到自己自信的地方，比如小露一些來展現女性的線條。最特別的是，EP的宣傳照，上衣都是用牛仔褲做的。

(中時 )