主持人梁赫群、夢多、張文綺18日出席《食尚玩家》媒體探班，夢多透露位於中山區，與友人投資約150萬的章魚燒店，現在受新冠肺炎疫情影響生意直直落，他跟股東3個月都沒領薪水，「業績少將近1/3，以前最好單日有50組客人，現在整天最多才3組客人，一天才賺一盤章魚燒和兩杯烏龍茶的收入。」他也意外爆料半年前投資快100萬的酒吧倒閉，還賣掉勞力士換現金。

全球疫情邁入警急時期，他真心認為台灣防疫很好，過去他又是奧運指定選手，如今日本面對舉辦東京奧運的抉擇，他很能明白選手們會想要參加的心情，「只是現在以選手立場來講是不要辦，但我覺得以國家考量下會建議奧運延期。」梁赫群的太太從事婚禮顧問，他表示太太手邊取消和延期的婚禮非常多，仍照常舉辦的也不少，詳細損失狀況不明瞭，「但太太在家陪小孩的時間變多了。」

張文綺這次還被梁赫群誇獎很棒是個溫馨的女孩，在錄影過程中驚喜發現她的開車技能，梁赫群笑說：「她在放飯休息時間，竟能開9人座的車子繞一圈。」讓張文綺自嘲：「我是個被藝人耽誤的賽車手。」

(中時 )