台美今天共同發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」， 蔡英文總統表示，這是台美合作再升級，美國將特别保留30萬件防護衣的原料給台灣，台灣在國內口罩產量逐漸穩定後，也將提供美國每周10萬個口罩。

蔡英文今天在臉書表示，為了加強防疫的國際合作，外交部和美國在台協會已經共同發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，在平等互惠 的原則下，台美雙方進一步強化諮商和合作的機制，分享防疫的措施。

雙方合作項目包括：快篩檢驗試劑的研發丶疫苗和藥品的研發生產丶追蹤接觸者的技術與科技丶科學家與專家的知識交流及聯合會議丶防疫醫療用品與設備的合作與交流。

她說，美國將特别保留30萬件防護衣的原料給台灣，台灣在國內口罩產量逐漸穩定後，也將提供美國每週10萬個口罩。除了與美國合作外，我們也正在尋求與其他國家在防疫上的合作與交流。希望在保護國人健康的同時，也能把台灣在防疫上的經驗，貢獻給國際社會。

(中時 )