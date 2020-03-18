新冠肺炎近日國內確診案例狂增，指揮中心今宣布國內累積病例達100例，由於民眾若是接受居家隔離，每人最多可領1萬4千元，這在網路上掀起不少爭論，有網友就問，隔離補助是否應該立即取消？同時他也提出3點關鍵。

原PO在PTT上以「隔離補助是否應該立即取消？」為題發文，他指出，「不查還不知道，一查有點嚇到，原來隔離補助是居家檢疫、居家隔離和集中隔離都可以領，而且連照顧者也可以領」。原PO算了一下發現，目前有3.6萬人在做隔離，這代表已撒5億在補助上，而總預算才600億而已。

原PO也提出3點補助不合理之處，首先，使用者付費，隔離者需要民政、警政追蹤，還有里長送餐，隱藏的成本一定有，「沒跟你收錢就不錯了」。

網友提出質疑，認為防疫補助是否有其必要。（摘自PTT）

原PO表示，「變相鼓勵，隔離被輕忽」，一定有人會想說，反正我如果不幸需要被隔離，還能爽領1萬4，那是不是變相鼓勵某些人不注重自我健康管理，去做一些增加風險的行為？

原PO說，現在海外留學生大概有7萬人，假設未來有1萬人回國，國家馬上要付出1.4億，若有有家長照顧，就變2.8億，且照規定來說，隔離期間支薪者不可補助，但學生還是可以照領，這樣不合理，畢竟學生本來就沒在工作，再加上這些家庭本來經濟條件就相對好，這對之前取消旅遊的人來說，一定會內心不平衡。

最後，原PO也質疑，陳時中昨天還提到現在境外移入的人，約有500有身體不適現象，這很恐怖，防疫當前，大家要共體時艱，這1萬4真的有必要？是不是該即刻喊停？

(中時電子報)