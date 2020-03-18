109學年度大學繁星推薦放榜，華盛頓高中醫學系第一階段上榜率達百分百，鄭丞祐（右一）、陳茱莉（右二）、蔡震東（左二）及陳品延（左一）分別通過了國立陽明大學、中山醫學大學、高雄醫學大學及慈濟大學等四所醫學系。（馮惠宜攝）

109學年度大學繁星推薦18日放榜，台中市華盛頓高中大放異彩，整體錄取率近六成，國立大學達五成，多名學生錄取台、清、交、成、政等頂尖大學，其中蔡其翰自小喜好科技，這次學測獲滿級分，捨台大醫科也順利錄取台灣大學資工學系，他希望未來能像比爾蓋茲一樣利用科技推動人類社會進化。

華盛頓中學這次大學學測，四科60滿級分共2人，四科達56~60級分共17人，自我挑戰五科達70級分以上共4人，優異成績讓學生在繁星推薦中大放異彩。

滿級分之一的蔡其翰，從從國中求學階段開始便對科學有自己獨特的見解與觀點，在他的學習觀點中：「生活處處是科學」且對於問題的解決相當執著，學測成績出爐，他毫無懸念選台大資工為理想校系，也如願錄取，他認為可以利用程式語言讓生活更便利是有趣的事，未來更希望像比爾蓋茲一樣做出對人類社會有意義的貢獻。

另外，今年醫學系第一階段上榜率也達百分百，鄭丞祐、陳茱莉、蔡震東及陳品延四位同學接從華盛頓中學國中部直升高中，在成績加持及學校的輔導選填志願下，分別通過了國立陽明大學、中山醫學大學、高雄醫學大學及慈濟大學等四所醫學系。

四人都是同班同學，鄭丞祐學測滿級分，他在高一升高二志願服務學習時到南投信義國中服務，深刻體會城鄉差距，盼以後當偏鄉醫師；而陳茱莉父親是苗栗卓蘭的開業牙醫，是當地唯一的牙醫診所，她立志追隨父親從醫的腳步，把愛送到醫療貧瘠之地。

蔡震東父親是物理治療師，母親是營養師，家學淵源讓他想習醫跟著爸媽一起在太平為鄉親服務，而陳品延高一時奶奶罹患失智症，照顧的歷程也讓他立志習醫助人。

華盛頓高中校長劉一欣表示：「華中不僅是菁英培育紮根，更是引導學生興趣發展，發揮優勢所長。除了成績表現外，也有許多學生依其自我興趣，選系不選校，選擇喜愛的學系就讀，本校打破榜單迷思，真正落實適性發展，找到學生的亮點，才能讓每位孩子都是明日之星。」

(中時 )