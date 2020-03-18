中央流行疫情指揮中心為能掌握居家隔離、居家檢疫者落實回報，將採取科技措施協助防疫作業，其中，居家檢疫將由目前LINE官方帳號「疾管家」技術團隊DeepQ規劃推出LINE Bot，透過手機定位與回報的方式掌握行蹤。

指揮中心表示，新的數位科技防疫主要涵蓋人員入境之「入境檢疫系統」，結合後端「電子圍籬智慧監控系統」，以電子化加速入境資料檢核及程序，並能透過手機定位方式掌握行蹤，確保防疫措施之落實。

指揮中心進一步說明，為提高入境流程效率、入境資料正確性，將建置「入境檢疫系統」，旅客在起飛前或落地後透過掃描QR Code線上填寫健康聲明書，除了可以加速入境通關程序，也會把旅客資料整合至14天居家關懷的「防疫追蹤系統」及追蹤告警的「電子圍籬系統」。透過居家檢疫者自己的手機，即時定位追蹤，一旦離開檢疫範圍，系統會自動發送「告警簡訊」給當事人、民政單位、衛政單位與轄區警察，以真正確實掌握行蹤。

居家檢疫數位技術將由宏達電（HTC）健康事業部DeepQ（人工智慧）團隊規劃設計，透過LINE之LINE Bot系統平台自動化運作，讓居家檢疫者可以透過LINE Bot主動回報健康狀況，分擔第一線關懷人員的作業負擔。

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(中時電子報)