海南一賣淫集團近日被檢察機關起訴，這個賣淫集團不但對旗下「女員工」採統一編號，有組織的統一定價、案比列抽成的經營，更貼心的提供刷卡服務，光光是刷卡機的銀行流水帳就超過人民幣3000萬，折合成新台幣超過一億元。

今日頭條報導，2016年10月到18年10月間，該集團在海南的樂齡中州國際大飯店四樓設立一處「國際會所」，並招攬員工組成賣淫集團，該集團對這些賣淫女統一編號、統一定價並按比例給予抽成，以單次性服務人民幣700至1200元不等的價格，來從事賣淫活動 。

這間賣淫會所經營期間，累計招募「女員工」超過100人。而會所的刷卡銀行流水收款金額短短兩年內，竟然超過3000多萬人民幣。檢方調查發現，賣淫集團，採取招募、糾集等手段，控制、管理多人從事賣淫活動，牟取暴利，組織固定、分工明確，符合犯罪集團的特徵，因此認定這是犯罪集團。

而該集團被告涉嫌組織賣淫罪、協助組織賣淫罪的楊男、胡女檢察官認為他們的犯罪行為情節嚴重，依法應當以組織賣淫罪追究其刑事責任；而協助集團從事賣淫活動的肖男、謝男，依法應當以協助組織賣淫罪追究其刑事責任。

(中時電子報)