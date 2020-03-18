大學繁星今18日放榜，嘉義縣永慶高中錄取人數達33人，總錄取率達75％，錄取國立大學的比例是55％，其中學測73級分，「國英數自」4科滿級分的謝博楊，如願考取台大電機工程學系，70級分的楊立錄取目前最夯的交大資訊工程學系，其中謝博楊是嘉縣公立高中首位繁星錄取台大電機的學生，讓永慶師生非常驕傲。

永慶今年繁星錄取國立大學比例是55％，教務主任陳瀅卉表示，這次報名繁星推薦的學生共44人，放榜後有33人錄取，錄取率高達75％，國中部直升的學生就佔了錄取人數的70％，而當中78％直升學生都錄取國立大學。

校長蘇淵源說，今年繁星學生錄取的校系非常多元，大部分都是競爭激烈，且前景看好的熱門科系，尤其永慶雖是社區高中，但國高中6年一貫，提供最完整且連貫的課程，無論學習環境或學校老師都是學生最熟悉、最可信賴的，選擇就近就讀永慶，3年後的表現一點都不輸給明星高中。

蘇淵源說，學校針對每個高3生進行客製化的升學輔導，並兼顧未來發展性，提供專業分析和完善資訊，協助學生如願進入理想的校系，恭喜上榜的孩子，不論錄取國立或私立大學，校方都替孩子感到開心，給予大大的祝福，但更要感謝教師同仁的用心與無私奉獻。

(中時 )