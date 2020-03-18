調查局除全力查處疫情假消息，對於囤積民生物資案件也積極調查，調查局長呂文忠18日表示，囤積民生物資部分，調查局共受理95件，其中59件是囤積民生物資，調查局各外勤處站都採從嚴、從速態度偵辦中。

呂文忠表示，調查局分析追查的假消息案，約有70％來自境外，調查局己經加強宣導，讓民眾分辨消息真假，並不要轉傳假消息。在囤積民生物資案方面受理95件，其中59件是囤積案，36件是未經許可製造、輸入醫療用品案，持續加強偵辦。

(中時 )