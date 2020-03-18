調查局查囤積民生物資 受理59件 17:172020/03/18 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 調查局長呂文忠表示，調查局共受理95件，其中59件是囤積防疫物資，調查局各外勤處站都採從嚴、從速態度偵辦中。（張孝義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 調查局除全力查處疫情假消息，對於囤積民生物資案件也積極調查，調查局長呂文忠18日表示，囤積民生物資部分，調查局共受理95件，其中59件是囤積民生物資，調查局各外勤處站都採從嚴、從速態度偵辦中。 呂文忠表示，調查局分析追查的假消息案，約有70％來自境外，調查局己經加強宣導，讓民眾分辨消息真假，並不要轉傳假消息。在囤積民生物資案方面受理95件，其中59件是囤積案，36件是未經許可製造、輸入醫療用品案，持續加強偵辦。 (中時 ) #調查局 #物資 #假消息 #民生 #民生物資 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳外師返台就上課 查係假消息 04:102020/03/15 地方新聞 進貨6元賣10元 高雄藥局違法賣21萬片口罩 17:142020/03/16 社會 小英：戰備物資 目標完全國產化 04:102020/03/17 財經要聞 歐盟：邊境管制將阻礙供應鏈 04:102020/03/17 全球財經 網路瘋傳南部確診病例趴趴走 高市府駁斥：假消息 13:392020/03/17 生活 有感警方防疫辛勞 義勇交通大隊長贈防疫物資 14:472020/03/17 生活 發國難財！「1瓶乾洗手賣2千元」 美男「囤1.7萬瓶」收死亡威脅 17:462020/03/17 國際 網傳日本夫妻台東醫院確診假消息 衛生局呼籲勿轉傳 14:092020/03/18 社會 防疫物資再增酒精 不當行為最高關5年 15:182020/03/18 生活 荒謬疫情假消息裝甲車舊照片竟上凱道 16:332020/03/18 社會 社會熱門新聞 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 台股狂瀉 股民崩潰：10年炒股兩茫茫 - 社會 海南高檔酒店暗藏春色 賣淫集團進駐百名「女員工」編號定價賣 - 社會 雲縣宣布長青食堂暫停共餐 校園停止對外開放 - 社會 北市區監理所科長疑收賄 檢廉約談6人調查 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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