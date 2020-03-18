因應新冠肺炎疫情，採現場直播，避免人潮群聚室內。(撼動HDA提供╱吳亮賢新北傳真)

全校2000多位師生在教室內同步觀看。(撼動HDA提供╱吳亮賢新北傳真)

新北市新莊區恆毅高中今日邀請特技男子團體「撼動HDA」到校進行「反毒、反霸凌」宣導，因應新冠肺炎疫情蔓延，首度啟用現場直播，由撼動HDA 在體育館演出，全校2000多位師生在教室內同步觀看，台上賣力的表演，對比空蕩蕩的體育館，也成為防疫期間的奇特景象。

恆毅高中每學期皆配合教育部，規劃反毒、反霸凌等宣導課程，此次邀請到「撼動HDA」，在臉書上有5萬多名粉絲，經常巡迴各校園表演，主打精采特技融合宣導內容，活化制式課程，深受學生喜愛。

恆毅高中學務主任賴玉菁表示，配合中央防疫政策，室內大型活動不超過100人，因此安排撼動HDA於通風良好的體育館演出，全校2000位師生則坐在教室內，同步觀看直播，現場僅有少數工作人員及學生代表，並遵守每個位置距離1公尺的原則。

此外，雖然表演者與觀眾只能遠端視訊，但過程中仍安排趣味有獎徵答，抽到的學生，便可到體育館現場互動，雖然隔著螢幕，但同學們依然相當捧場，氣氛十分熱鬧。

「撼動HDA」指導老師郭甡良表示，團隊由熱愛表演的大學生組成，目前團員有高嘉和、賴科元、林佳和，透過特技、舞蹈、歌唱，宣導反毒、反霸凌，創立5年內，已巡迴全台380所學校，雖遇上疫情不能與同學直接互動，但首度的視訊演出，也帶來不一樣的效果。

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(中時 )