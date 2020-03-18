雖然新冠肺炎讓國際上許多賽事延賽或取消，不過在寶島台灣的108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽，仍如期於本周六、日於台北小巨蛋展開決戰，延續之前複賽不開放觀眾進場的防疫措施，僅開放各隊50人進場，球迷可透過FOX體育及SSUtv觀看比賽。

公開男一級近年強權、衛冕軍健行科大後衛林俊吉今天在賽前記者會表示，球隊以轉換快攻、三分球見長，不過失分也高，必須針對防守加強，健行4強賽對手是隊史首度打進UBA公開男一級4強的中州科大，教練許智超指出，球隊因為外籍生多，溝通上比較慢一點，因此場上減少失誤是球隊課題。

上季從預賽一路連勝到4強賽被義守大學打碎爭冠美夢，本季擦跟淚水再度挑戰，教頭王志群直言打得「果決」是一大要素，「沒有模糊地帶，不要想太多，大家像個男人打好比賽。」

要和台師大爭奪冠軍賽門票的輔仁大學，過去6度拿下UBA公開男一級冠軍，然而UBA近三年在台北小巨蛋打4強決賽，今年卻是球隊首度前進這座場館，輔大長人曾祥鈞說：「自己大四了，UBA應該是最後一年，就全力以赴、不留遺憾，第一次到小巨蛋確實會感覺空間感較大，周五會去練球，再實地體驗看看。」

(中時 )