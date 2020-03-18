紐約市的超商內擠滿搶購人潮。（留美碩士Michael提供）

紐約市受新冠肺炎疫情影響，時代廣場門可羅雀。（留美碩士Michael提供）

剛從公立常春藤名校紐澤西州立羅格斯大學取得碩士學位的Michael，本計畫留在當地工作，但因美國疫情嚴重，尤其紐約市的確診病例急遽上升，上周決定還是暫時回台躲避疫情，當時他買機票時機位仍有餘裕，但才過2天，同學要買月底前的機位已經搶不到，而且票價還貴了約2萬元。

Michael表示，紐約市一月時口罩、乾洗手、酒精等就已經買不到，現在民眾開始瘋搶衛生紙、礦泉水，甚至有人在囤積食物，超市天天擠滿「喪屍」般的人潮，平常人最多的時代廣場、地鐵反倒都沒人，百老匯、電影院、餐廳、夜店都也停業。

由於國內外民情不同，戴口罩防疫的觀念也不同，Michael說，在美國普遍認為生病了才要戴口罩，所以目前戴口罩的情況還是不普遍，當然現在買不到口罩也是原因，他有位同學坐地鐵時戴著口罩，就被一位黑人像看「病源」般嫌惡相看，同學不想惹事，低調不理會，還好後來沒發生什麼事。

Michael表示，紐約的疫情正在快速蔓延，學校都已經停課，許多公司也開始讓員工在家上班，但是大家的防疫觀念不足，提高檢測數的能力也不夠，最嚴重的是防疫物資的缺乏，這些都是讓他決定回國的原因。

Michael預計20日返台，立刻就要面對14天的居家檢疫隔離，對此Michael說，他並不擔心居家隔離，畢竟自己的健康和避免影響別人的健康都很重要，希望這次全球的疫情的趕快過去，大家回歸正常軌道。

(中時 )