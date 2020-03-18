新冠肺炎疫情愈演愈烈，台股今（18日）續崩，終場下跌220點，收在9218點，成交量2,097億元，逼近9,200點關卡。金管會於18日下午宣布採行五大措施：

一、調降每日盤中借券賣出委託數量：自109年3月19日起3個月，調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30％調降為10%，但證券商因發行認售權證、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求之借券賣出得不受限制。

二、 放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍：自109年3月19日起3個月，投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。金管會呼籲證券商等授信機構，合理評估投資人融資融券交易狀況，於符合法令規範下，給予妥適之處理。三、 呼籲證券自營商發揮市場調節功能並鼓勵金融保險業可逢低布局：由於台灣目前疫情仍在可控範圍，且政府已通過防疫特別預算，將有助於減緩國內產業因疫情所受衝擊，提升國內經濟動能，加上臺商回流及轉單效應，均有助台股基本面。因此，金管會呼籲證券自營商依證券商管理規則第30條規定，扮演良好專業中介機構角色，發揮市場調節功能，以提振市場投資信心。另鼓勵金融保險業可逢低布局，適時買進基本面佳、本益比低之績優股。

四、 鼓勵上市櫃公司適時實施庫藏股制度：上市櫃公司可以在資金調度有餘裕的情況下，適時實施庫藏股，以保障股東權益及強化投資人信心。經統計截至3月17日止，上市櫃公司目前執行中之庫藏股計有49件（上週新增15件、本週新增17件），預計最大可買回金額共計約205.54億元。

五、 金管會將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意肺炎疫情對上市櫃公司財務業務之影響及相關資訊之即時揭露。倘股市發生非理性下跌情事，金管會將適時進行評估及應變。

(工商 )