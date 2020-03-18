搶救住房與餐飲業績，台北中山雅樂軒酒店結合17樓高樓酒吧W XYZ BAR 與館內客房聯合促銷，即日起至4月30日，凡於W XYZ BAR 酒吧消費滿5,000元，酒類與 餐食可合併計算，服務費另計，當晚即可免費入住 「快活樂窩」乙晚（價值TWD15,015），酒店標榜讓客人在潮流的氛圍下輕鬆暢飲、歡饗美食，並於當晚在舒適的客房內盡興睡到自然醒 ，可延遲退房至隔日下午４點。
中山雅樂軒酒店表示，此專案僅限電話預訂，專案最多兩人入住、每日限量兩間，房型包括一大床或兩小床，依現場房況為主，退房時間為隔日下午４時。同時此優惠不得與其他優惠併用（包括萬豪旅享家點數累計、優惠折扣、住房數累計等皆不適用）。另外， 兌換之客房限當晚使用，逾期視同放棄。每份帳單限兌換乙間客房，不得累計兌換。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。