搶救住房與餐飲業績，台北中山雅樂軒酒店結合17樓高樓酒吧W XYZ BAR 與館內客房聯合促銷，即日起至4月30日，凡於W XYZ BAR 酒吧消費滿5,000元，酒類與 餐食可合併計算，服務費另計，當晚即可免費入住 「快活樂窩」乙晚（價值TWD15,015），酒店標榜讓客人在潮流的氛圍下輕鬆暢飲、歡饗美食，並於當晚在舒適的客房內盡興睡到自然醒 ，可延遲退房至隔日下午４點。

中山雅樂軒酒店表示，此專案僅限電話預訂，專案最多兩人入住、每日限量兩間，房型包括一大床或兩小床，依現場房況為主，退房時間為隔日下午４時。同時此優惠不得與其他優惠併用（包括萬豪旅享家點數累計、優惠折扣、住房數累計等皆不適用）。另外， 兌換之客房限當晚使用，逾期視同放棄。每份帳單限兌換乙間客房，不得累計兌換。

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(工商 )