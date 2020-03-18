在超商領口罩 民眾不會拿到發票 17:242020/03/18 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （財政部賦稅署副署長吳蓮英。圖／林昱均攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部賦稅署副署長吳蓮英今（18）日表示，口罩2.0新制明（19）日起上路，民眾先在線上預購政府徵用口罩並透過網路銀行、信用卡或ATM轉帳等方式付款22元（含口罩15元及處理費7元），再去超商取貨。 政府機關收取這22元費用後，銷售口罩的15元收入將全數解繳公庫，並且付給超商7元處理費，因此超商是針對處理費開立發票給政府，免再開發票給消費者，所以民眾買口罩不會拿到發票。 (工商 ) #超商 #處理費 #口罩 #發票 #財政部賦稅署 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩上線預購藥局排隊人潮反暴增？真相曝光 07:542020/03/14 政治 立法院預算中心呼籲公布新增口罩生產機台之預計量產期程與數量 19:092020/03/14 政治 老外住檢疫所 14天自費6萬3800元 04:102020/03/15 生活新聞 不讓口罩用了就丟 手工布套正夯 04:102020/03/15 生活新聞 善心企業捐助70萬口罩 提升校園防疫能力 18:412020/03/15 生活 正妹捐贈2010口罩 傳遞家扶溫情 04:102020/03/16 地方新聞 看到韓國瑜對高雄防疫重視 善心企業家捐70萬片口罩 10:382020/03/16 生活 台南首宗疫情詐騙 集團冒用多名里長line圖像騙賣口罩匯款 11:152020/03/16 社會 10元口罩月賣21萬片 藥師送辦 04:102020/03/17 社會新聞 口罩下另類商機 臉部醫美竄紅 01:062020/03/17 地方新聞 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 沙俄砍死不讓！油價殺得血腥 驚見最慘價 - 財經 國際油價又殺低 下周92無鉛恐跌破20元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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