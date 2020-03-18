財政部賦稅署副署長吳蓮英今（18）日表示，口罩2.0新制明（19）日起上路，民眾先在線上預購政府徵用口罩並透過網路銀行、信用卡或ATM轉帳等方式付款22元（含口罩15元及處理費7元），再去超商取貨。

政府機關收取這22元費用後，銷售口罩的15元收入將全數解繳公庫，並且付給超商7元處理費，因此超商是針對處理費開立發票給政府，免再開發票給消費者，所以民眾買口罩不會拿到發票。

(工商 )