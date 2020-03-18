信義區「名人巷」忠孝東路五段236巷，去年雖然僅有四筆豪宅交易，不過四戶合計總價即達12.3億元，堪稱全台「最貴名人巷」。最新實價登錄顯示，「皇翔御琚」11樓戶的親友交易，每坪210萬元，為該豪宅最低價記錄；過去曾是200萬俱樂部的「信義帝寶」，睽違六年再有交易，7樓戶成交價每坪僅168萬元。

實價登錄顯示，「皇翔御琚」11樓戶別去年11月震旦國際賣給百川國際投資，百川國際投資的負責人為震旦集團第二代陳冠百，交易總價4.1億元，每坪210萬元則是「皇翔御琚」實價登錄以來最低單價，比起同樣去年3月交易的9樓戶別每坪222.7萬元略低。

另外，同樣也位於忠孝東路五段236巷的「信義帝寶」，過去極少交易，曾在早期頂樓戶曾達每坪200萬元成交價，隔了六年多之後再有交易現身，7樓戶去年12月以總價2.15億元、單價168.4萬元交易，反應這幾年豪宅市場價格普遍下修一至二成，失去了200萬豪宅的光環。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，去年忠孝東路五段236巷就有「皇翔御琚」、「信義帝寶」與「冠德花園城堡」等豪宅社區有交易記錄，相較於多數豪宅座落精華路段的正門牌，凸顯身價地位，位於信義計劃區的忠孝東路五段236巷雖路寬僅15米，但鬧中取靜、豪宅群聚，各戶總價動輒上億元至7、8億元，可以說是全台身價最高的巷弄。

(工商 )