花旗（台灣）銀行政府暨公共事務長暨發言人潘玲嬌今（18）日表示，延續美國總部與國際帕林匹克委員會（International Paralympic Committee, IPC）合作，以推動多元化社會，達成社會融合為目標，台灣花旗不僅與中華民國殘障體育運動總會緊密合作，同時支持帕運柔道選手李凱琳、輪椅桌球選手程銘志積極參與各項賽事，在世界各地爭取最高榮耀。

作為國際帕林匹克委員會（International Paralympic Committee, IPC）的合作夥伴，花旗集團目前與19個國家的殘障體育總會（National Paralympic Committees, NPCs）合作，支持42位來自各國的選手組成Team Citi以爭取帕運最高榮譽，潘玲嬌指出，據此推動多元化社會，達成社會融合，並讓社會大眾關注身障朋友在體育賽事上的努力，中華民國殘障體育運動總會今天也特別邀請知名藝人白嘉莉擔任公益親善大使，支持其他優秀的殘障選手持續努力取得最佳排名以前進東京帕運。白嘉莉捐出其親手創作的畫作進行義賣，義賣所得將贈予中華民國殘障體育運動總會，做為提升防護和訓練我國身心障礙的選手們之用，同時提升大眾對於殘障運動的認識與瞭解。

(工商 )