目前新冠肺炎疫情在世界各國持續發展，而今（18）日台灣國內新增了23例新冠肺炎病例，其中21人為境外移入病例，也因此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，明天凌晨零時開始，非本國籍人士一律限制入境，只有必要時才可以放行，而且必須經過14天的居家檢疫過程，觀光業界認為這是壓垮旅行業的最後一個稻草。

根據《聯合新聞網》報導，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，當時政府在提出紓困方案時，並沒有想到疫情會變的如此嚴重，同樣業者也沒想到會出現這麼嚴峻的局面，在沒有營收的狀況下，若沒有足夠現金流可能會讓公司倒閉。

黃正聰也提到，在沒有人預先準備半年以上預備金的情況下，政府若沒有提供適當融資補助方案的話，可能會有高達6成的旅行、旅館及航空業，將面臨到倒閉的危機，此外除了適當融資補助之外，目前5億的人才培訓補助是完全不足的，他表示觀光產業保守估計有20萬人，因此需要更多金額，政府應該盡量讓需求被滿足。

而國內上市公司雄獅旅遊也同樣在今日宣布，全線暫停出團，導致現在只能吃老本，僅能盼望政府的紓困方案，雄獅旅遊發言人游國珍表示，原本在4月份時大約還有6,700名旅客，大約是平常1成左右，不過現在宣布暫停出團後，等於營業額全消失，但仍然還是需要支付房租及員工薪水等管銷費用。

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(中時電子報)