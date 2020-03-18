大學繁星推薦放榜，台南國立新化高中學生共110人錄取，21人錄取頂尖大學。（劉秀芬攝）

台南國立新化高中學生參加今學年度大學繁星推薦，共110人錄取，較去年增加15人，錄取率74％，人數蟬聯台南市第一、全國第三，其中55人上國立大學，成績優異再創高峰。

新化高中畢業生連續6年有學生考上台清交成政等頂尖名校，今年成績更加亮眼，21人錄取頂尖大學，包含台大1人、清大1人、交大1人、成大3人、政大3人、中央2人、中興3人、中山1人、中正2人、台師大2人、台北大2人。

其中錄取台大生物產業傳播暨發展學系的洪瑞霙，原為新市國中畢業，以優異成績選擇新化高中，成績一直維持名列前茅，父母親均為公教人員也重視孩子教育，如願考取台大第一志願。

錄取國立交通大學傳播與科技學系的郭原銘，為新化高中第一名學生，當時國中會考成績為5A，放棄第一志願高中學校選擇新化高中就讀，就是想留些時間學習自己有興趣的動畫，現在也如願錄取傳播相關科系。

錄取成功大學政治學系的周佳靜和錄取中興大學歷史學系的吳秉叡、錄取中國醫藥大學生物醫學影像暨放射科學學系，三人國中會考成績雖然只有5B，但努力不懈，全力衝刺，此次也錄取頂尖大學。

校長許宏明表示，今年繁星成績表現優異，感謝師長平日辛勤付出，犧牲假日或平日休息時間，輔導學生選填志願，才能有優異的成績。學校家長會長許朝翔18日下午帶鞭炮到校燃放祝賀，也感謝新化高中全體教師對學生的教導。

(中時 )