華碩(2357)今舉行線上法說，由於今年受新冠疫情的影響，公司預估今年首季會有匯損的挑戰，而首季PC營運預計季減40%，零組件季減5%，整體品牌營收年減約3成。今年電競NB出貨訂定積極目標，年增約2成。華碩也表示，自2020~2022年，華碩每年都會維持10元以上的現金股息配發。

華碩營收結構中，約有7成3來自PC/NB，以2019年的全球電競NB出貨年成長約11%，而華碩電競NB出貨年成長為20%；至於輕薄型筆電全球出貨年增約28%，而華碩年增達32%。華碩電競NB在全球各區的市占，包括歐洲、北美和亞太區市占排名都是第一名，其中歐洲市占24%，北美市占23%，亞太市占35%。

華碩共同執行長許先越表示，華碩供應鏈在此次新冠肺炎下，受到相當的衝擊，產能到3月中下旬才陸續拉到近百分之百，因此3月營收只能維持和2月持平。至於新冠肺炎增加居家辦公和居家上課需求，華碩也因應趨勢提出相關專案。由於目前疫情已經擴大到中國以外的地區，若未來各國政府要求居家上班，長期對經濟的影響必須持續的觀察。肺炎疫情流行時間若拉長，中小企業恐怕會撐不住，一旦造成經濟下行，對消費端需求面會有衝擊，未來要恢復也不會太快。

華碩共同執行長胡書賓則表示，今年雖然有新冠疫情干擾，華碩對電競NB仍然訂了積極的目標，年增2成。去年華碩電競NB占營收比約15~16%，年增2成。

(時報資訊)