自1973年起合作至今的網路設備商諾基亞(Nokia)與中華電信，今(18)日宣布諾基亞今天宣布已獲選為中華電信的5G RAN合作廠商 。中華電信基於7月計畫5G開台的佈標，將與諾基亞緊密合作，協助中華電信達成領先提供5G服務的目標。

中華電信指出，身為台灣行動通信服務的領導品牌，他們已做好充分準備，將以最佳頻譜組合進軍5G市場，滿足台灣消費者及企業市場的高品質需求。為協助並支援中華電信實現此一遠大目標，諾基亞將負責部署台灣中區和南區的5G無線網路。

諾基亞將與中華電信緊密合作，傾力協助中華電信達成領先提供5G服務的目標。諾基亞將運用中華電信既有的LTE網路以及豐富的頻譜資源，部署包含多種頻段的5G非獨立組網(NSA)，並為將來邁向5G獨立組網(SA)打下優良的基礎。同時，由於此次合約中包含了諾基亞的部署服務，網路建設的進度將可加速完成。此次的網路部署也將採用諾基亞最新的突破性技術Reefshark晶片組解決方案，以展現5G網路卓越的可擴充性和優異的效能。

這項建設計畫正積極進行中。中華電信的目標是在今(2020)年7月開臺提供5G服務，以及時讓國內客戶使用4K畫質和VR(虛擬實境)觀賞今年夏天的重大運動賽事。

諾基亞與中華電信的合作可追溯至1973年為台灣發展建設固網基礎設施，近年來則與中華電信密切合作，致力做好成為5G電信服務供應商的準備，其中包括5G技術驗證、互通性與開發測試(IoDT)，以及從消費性應用到企業應用情境的各種使用案例展示。

諾基亞行動網路總裁Tommi Uitto指出：「我們的技術除了將助力中華電信領先開台提供5G服務之外，也將協助中華電信從消費性及企業市場中，探索及發掘新的營收動力和來源。基於諾基亞是中華電信領航的「台灣5G產業發展聯盟」(Taiwan 5G Alliance)的創始成員之一，我們將與中華電信聯合推動公、私部門的數位轉型，加快台灣的5G發展動力。」

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示：「毫無疑問，諾基亞5G技術所驅動實現的轉型之旅，將徹底改變我們和全世界的互動方式。中華電信致力提供消費者和企業用戶領先業界的5G服務，我們也絕對相信諾基亞能夠快速敏捷、穩健可靠地完成部署計畫。」

(中時電子報)