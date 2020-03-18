中央流行疫情指揮中心今(18)日下午舉辦例行記者會，因應新型冠狀病毒疫情持續升溫，入境居家關懷人數增加，故最新宣布，後續將由宏達電(2498)所規劃設計，透過社群軟體LINE的「LINE Bot系統平台」自動化運作，讓居家檢疫者可以透過聊天機器人LINE Bot主動回報健康狀況、甚至提供衛教資訊，藉此分擔第一線關懷人員的作業，今日例行記者會中包括LINE台灣董事總經理陳立人、宏達電處長游山逸都有列席說明。

因應旅遊建議等級提升，入境居家關懷人數增加，接下來將由宏達電規劃設計，透過LINE之LINE Bot系統平台自動化運作，讓居家檢疫者可以透過LINE Bot主動回報健康狀況，並取得防疫相關協助資訊，分擔第一線關懷人員的作業負擔。

疾管署自2017年開始與宏達電DeepQ團隊展開為期3年的公益性質合作，將AI技術轉譯成民眾的貼身疾病管家，透過醫療語言處理及人工智慧訓練強化語言互動能力，在本次新冠疫情衝擊下，疾管署與民間企業宏達電、通訊軟體LINE所合作的LINE帳號「疾管家」已經有超過200萬次下載。

繼LINE帳號「疾管家」後，今最新衛福部疾管署、宏達電與line再度合作「LINE Bot系統平台」，居家檢疫者可以透過聊天機器人LINE Bot主動回報健康狀況、甚至提供衛教資訊，藉此分擔第一線關懷人員的作業，宏達電處長游山逸今在記者會中也表示，宏達電偕同衛福部和疾管署，開發聊天機器人，讓使用者可以主動回報健康資訊，也可以提供民眾更進一步抗疫訊息，盼可以協助政府用AI科技防疫。

至於「LINE Bot系統平台」的上線時間，目前正細部討論，希望近日可以上路，繼LINE帳號「疾管家」後，「LINE Bot系統平台」又可望成為政府偕同民間企業力量對抗疫情的成功案例。

(時報資訊)