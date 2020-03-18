新創團隊Asta旭星互聯公司在桃園市青年局媒合下，與桃園博愛商圈合作，記錄老城點滴。(蔡依珍攝)

即將拆遷的永和市場已被數位典藏。(蔡依珍攝)

只要手機跟智能轉盤連線，自動70秒拍下64個角度照片。(蔡依珍攝)

桃園新創團隊Asta旭星互聯公司，以環景環物技術開創商機，大到桃園博愛商圈的老城記憶、小到學童的勞作品，都能360度零死角數位紀錄，Asta共同創辦人陳明祥感謝青年局安東青創基地幫忙媒合，在電子商務的浪潮中開創出新視界的商機。

任職半導體IC產業20餘年的陳明祥分享，身為父母不忍丟棄孩子親手製作的勞作品，興起數位典藏的想法，開發出「360度環物影像APP（Asta360）＋智能轉盤」，整合軟硬體和雲端，只要手機跟智能轉盤連線，自動70秒拍下64個角度照片，一鍵就能自動整合成一照，讓勞作品可以任意旋轉放大縮小、觀看所有細節，節省商家、電商品台等記錄產品的時間，更結合雲端系統，1作品、1網頁，並可嵌入購物車等連結資訊，運用範圍廣。

環物之外，陳明祥也開發環景技術，去年在青年局牽線下與桃園博愛商圈合作，記錄老城點滴，他提到像是永和市場因應捷運開發將拆除，透過空拍機俯瞰外貌、再進入市場裡環景拍下，將時空環境凝結，民眾透過網頁就能以VR環景導覽，了解文化風貌和由來，為歷史建物或特色活動數位保存，目前已應用在桃園燈會、林家花園等處。

陳明祥說，環物可以將商品立體呈現、猶如就在眼前，提高消費者購買意願，環景則能了解新場域，減少瞎逛走錯路時間，他說去年進駐安東基地後，展開產官學合作對接，才能有更多運用實例。青年事務局長顏蔚慈強調會持續輔導，除申請中央或地方補助，並媒合國內外產官學研通路，讓新創團隊與異業產業及通路品牌結盟合作，開創更多商機。

(中時 )