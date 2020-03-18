民眾去年9月在公館1處水溝中，發現2隻出生3到4周的小石虎兄妹，石虎哥哥經過特生中心細心照料後，今年3月中旬順利野放。（苗栗縣政府農業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

林務局「友善石虎生態服務給付試辦計畫」擴大辦理，今年納入苑裡、西湖地區，圖為去年頒獎典禮。（巫靜婷攝）

去年9、10月苗栗縣民在公館、苑裡撿到3隻石虎寶寶，經過縣府、林務局、農委會協力合作，細心照料半年後，其中2隻公石虎通過野放訓練，3月中旬順利回歸山林，石虎保育人人有責，苗栗縣府也公告今年「友善石虎生態給付試辦計畫」，範圍從通霄擴及苑裡、西湖地區。

農委會核定苗栗縣2020年友善石虎生態服務給付試辦計畫，居住通霄、苑裡及西湖的鄉親，只要實際生產農地不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，並符合農藥安檢規範，每公頃農地可領到2萬元獎勵金；願意配合架設相機監測，拍攝到石虎影像，再加領1萬元。

社區巡守隊協助巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、石虎保育宣導、協助設置家禽場域圍網等，每年可獲6萬元獎勵金；在巡守範圍內，配合架設自動相機，拍攝到石虎影像，每次核發5萬元獎勵金，每年2次為限，每次相隔至少3個月，最高可領10萬元。

另外，苗栗縣放養家禽場域，若疑似石虎入侵危害家禽，不危害石虎生命，立即通報縣府處理者，經勘查有危害事證，在危害動物未明前，先發給3000元獎勵金；願意配合架設相機監測者，3個月內拍到石虎，再核發1萬元，每場域以1次為限，農業處預計4月中旬將公告申請規範並開始受理。

農業處自然保育科指出，友善石虎生態給付，去年編列200多萬元獎勵金沒有發完，今年林務局為鼓勵鄉親申請，獎金加碼至600萬元，呼籲鄉親不要錯過、趕快申請，去年共有29家養禽戶、3戶友善耕作田區、4個社區巡守隊拍到石虎。

(中時 )