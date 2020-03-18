倫元投顧分析師陳學進表示，台股18日開低走低再破底，終場下跌220.96點，跌幅2.34％，收在9,218.67點，櫃買指數同步下殺，終場下跌1.64點，跌幅1.45％，以111.66點作收。

三大法人方面，外資續賣285.75億元，投信轉買4.8億元，自營商轉賣35.12億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買進15,715口多單，累計淨多單部位為43,800口，心態呈現相對謹慎保守。

各國相繼封城、暫時關閉邊境，全球股市持續籠罩在恐慌與不安的氛圍之中，但隨全球股市超跌過頭，以及各國政府與央行積極救市，推出一連串激勵措施，預期台股必將出現一波報復性反彈。

此外，大盤受惠大陸復工率逐步達到九成以上水準，第二季經濟可望回歸常態。加上近期八大官股行庫積極進場護盤，近6日合計買超金額達313.25億元，保險業、銀行及證券自營商可投資股票空間合計高達8兆多元，也都可望為台股注入一劑強心針。

個股方面，本周納入投資組合的嘉晶，掌握半導體關鍵材料，加上6吋矽晶圓報價上漲，股價18日呈現上沖下洗的格局，然而股價表現仍相對強勢，後續若能夠站穩10日均線及月線，將有再戰前高的機會。

以歷史經驗，每當市場過度恐慌殺過頭後，都將伴隨報復性反彈行情，現階段已具備蘊釀一波大反彈的利基，目前就待東風到來，操作上除了汰弱留強外，更要懂得高出低進的價差操作，降低成本，擴大獲利。

(工商 )