摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股18日再跌220.96點，新冠肺炎疫情獲有效控制及美股止跌回穩之前，建議投資人提高現金比重，降低整體風險。目前國際股市已不單單受心理恐慌影響，在疫情持續擴大下，恐連帶衝擊後續的消費意願及能力。

個股方面，本周納入投資組合的元大美債20正2，恐慌情緒帶動現金需求不斷升溫，債券也遭甩賣，但以中長期觀察，債券仍屬相對穩定的商品。

(工商 )