逐洞賽》摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:332020/03/18 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股18日再跌220.96點，新冠肺炎疫情獲有效控制及美股止跌回穩之前，建議投資人提高現金比重，降低整體風險。目前國際股市已不單單受心理恐慌影響，在疫情持續擴大下，恐連帶衝擊後續的消費意願及能力。 個股方面，本周納入投資組合的元大美債20正2，恐慌情緒帶動現金需求不斷升溫，債券也遭甩賣，但以中長期觀察，債券仍屬相對穩定的商品。 (工商 ) #摩爾 #投顧分析師 #鐘崑禎 #現金 #債券 也許您會感興趣 推薦閱讀 產經解析－債券市場 逐漸成投資主流 04:092020/03/15 全球財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:412020/03/16 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:402020/03/16 財經 逐洞賽｜永誠國際投顧分析師李忠興 17:402020/03/16 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:402020/03/16 財經 逐洞賽》爾投顧分析師鐘崑禎 17:342020/03/17 財經 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 17:342020/03/17 財經 逐洞賽》永誠國際投顧分析師李忠興 17:342020/03/17 財經 逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:332020/03/17 財經 逐洞賽》永誠國際投顧分析師李忠興 17:332020/03/18 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 國際油價又殺低 下周92無鉛恐跌破20元 - 財經 沙俄砍死不讓！油價殺得血腥 驚見最慘價 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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