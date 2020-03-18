永誠國際投顧分析師李忠興指出，美國總統川普力推1.2兆美元刺激方案，兩周內每人發放1,000美元，激勵道瓊指數17日反彈1,048點，費半指數更大漲9.84％。個股方面，本周納入投資組合的優群，3月以來，外資及投信買超逾8,000張，近日股價回測起漲點，使法人面臨套牢困境，18日大戶出手股價轉強。

他表示，川普祭出強力的刺激消費方案，但現在美國疫情仍在延燒，各項群眾聚集活動皆被迫停止，即使發放現金也無助於民眾出門消費，若人民都拿去消費在民生必需品上，也失去激勵消費的原意。

美股盤後未能延續17日的漲勢，台股也受到波及，18日出現開平走低局面，收盤指數下跌220點，再創回檔新低；另外，下午的美股那斯達克期貨又觸及下跌的熔斷機制而暫停交易，不過，這樣對台股19日的跌深反彈反倒有幫助。

搶反彈最佳時機是，前一天指數收在相對低檔，市場融資維持率130％以下，前一晚國際盤持續下挫，融資戶在早盤指數開低時被迫出場，再加上10年線在9,100點附近，19日若開低就有機會碰觸，針對籌碼面佳、短線跌幅深、負乖離率大者，就是短線搶反彈的標的。

(工商 )