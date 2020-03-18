拚防疫，也要拚都更。行政院會明（19）日將通過《危老重建條例》修正草案，在地方政府建議下，新增的規模容積獎勵門檻大幅降低。內政部原草案規定，400平方公尺以上的危老重建給予2％的「規模獎勵」，每增加100平方公尺，多增加0.5個百分點，但併計「時程獎勵」不得超過10％，行政院審查後將規模獎勵門檻降低為200平方公尺。

內政部統計，目前申請危老重建案的面積，近五成二是在400平方公尺以下，且小面積建築基地的案件數，有愈來愈多的情形。換句話說，規模獎勵門檻下調後，逾五成的危老重建申請案可望適用規模獎勵，有助加速危老重建。

去年危老重建申請案共433案，為2018年的三倍以上，都更核定案共102案，首次突破百案門檻，全年危老重建與都市更新合計535案，較原定目標420案，超出115案。蔡英文總統未來四年的住宅政策要拚「都更危老再突破」，行政院各部會總動員新冠肺炎疫情防疫之際，行政院也快馬加鞭審查完成《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修正案，力拚早日完成修法，讓「都更危老重建大爆發」。 由於危老限時三年的時程容積獎勵、「時程獎勵」10％將在5月9日到期，因此，行政院已將《危老重建條例》修正案列為立法院本會期優先法案，避免重蹈《國土計畫法》修正案送出行政院大門後卻遭「自家立委吐嘈」覆轍，行政院二周前已先行和執政黨籍立委溝通，明日將送行政院會通過。

行政院審查通過的條文還包含危老限時三年的時程獎勵10％在5月到期後，再延長五年，但第一年減半為5％，之後逐年遞減1個百分點，最後歸零。時程獎勵與規模獎勵兩者合計不得超過10％，與現行時程獎勵的額度上限相同。 此外，也鬆綁鄰地合併面積，鼓勵擴大重建。依現行規定，鄰地超過危老建築物基地面積部分不得合併重建，使得重建效益受限，或間接造成畸零地或地籍零碎，修正案刪除合併鄰地面積的限制，以利都市土地整體規劃利用。

(工商 )