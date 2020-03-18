新冠肺炎疫情爆發，近日歐美國家也紛紛淪陷，出現許多確診案例。一名網友整理至18日凌晨的前10大疫情嚴重國家，不少人看到第6名的國家感到相當厲害。

一名網友在PTT八卦版發文，整理至18日凌晨3點45分為止的前10大全球疫情排行榜，1到10依序排列為：中國、義大利、伊朗、西班牙、德國、南韓、法國、美國、瑞士、英國。

網友整理全球前10大疫情排行。（圖／翻攝PTT）

原PO看到第6名的南韓指出，南韓防疫相當了得「韓國跌落5名之外，確診數並沒有再大幅度提升，看來是有效的控制住疫情擴散」。他更感嘆「歐洲各國接連開始大爆炸，且爆炸規模比韓國更誇張，感覺看不到歐洲疫情盡頭」。

其他網友看到此排行順序，紛紛熱烈討論，同樣大讚南韓防疫政策「韓國正面迎擊啊，比歐美的鴕鳥心態好多了」、「韓國真了不起，居然成功壓下來了」、「韓國自己有生產口罩加上人民願意戴上看來還是有差，沒產能又不願意戴甚至嘲笑戴口罩的就…」、「韓國其實滿厲害的，群聚感染那麼嚴重」。

(中時電子報)