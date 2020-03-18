大學繁星推薦入學18日放榜，國立苗栗高中共有94人上榜，43人錄取國立大學，占繁星錄取人數的二分之一，學生表現優秀亮眼。

苗栗高中指出，今年大學學測締造苗栗地區最高級分74級分，60級分以上人數成長2倍，18日繁星公布，頂尖大學通通上榜，其中台大、清大、交大、成大、政大共6人，中字輩及台北大學7人，師範、教育大學7人，中國醫、中山醫、高醫、北醫相關科系5人，合計25人，另有1名學生透過特殊選材錄取中正大學。

74級分的學生胡均霖，透過繁星制度，錄取心目中的第一志願中國醫藥大學中醫學系、劉旻樺錄取台大職能治療學系、李俊儒錄取國立交通大學電機工程學系、連軒錄取國立清華大學資訊工程學系、陳芯錄取國立成功大學化學系，徐珞埕錄取國立政治大學會計學系，謝沛軒同學錄取國立政治大學財務管理學系。

校長劉瑞圓指出，苗中歷年繁星成績表現亮眼，學生優異的成果展現全校師長、學生與家長的共同努力，苗中學生都具備各方面的優異表現，絕對值得苗栗地區家長與學生們的信賴。

(中時 )