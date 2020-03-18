確定不漲。經濟部今天召開電價費率審議會，考量在肺炎陰影下，近期油價大幅下滑，因此未接受台電提出4月電價調漲1.83％方案，電價確定4連凍。至於外界期望油價走跌可調降，則考量目前燃料波動屬短期因素，將等下次10月電價調整前再視燃料價格檢討，讓下次電價調降充滿想像。

經濟部今天召開電價費率審議會，經濟部次長曾文生表示，燃料成本是影響電價主要因素，對於台電以原油60到65美元區間提出漲價方案，委員會設算後認為今年油價不會那麼高，因此未接受。

他說，觀察國際市場能源價格波動，燃煤相對平穩，天然氣價格2月底3月初波動非常大，布蘭特原油則從60美元己快到28塊。因此雖然油價大跌，但考慮油價有OPEC與俄羅斯的短期波動因素，將等今年9月再依實際燃料成本檢討。如果到時台電盈餘有超出法定合理利潤，將會把超出部分納入電價穩定準備基金，目前評估油價全年維如持50美元以下，有機會可提撥(戶頭)。

而電價穩定基金原本尚存435億元，因去年台電配合未漲價，電價審議會今也決議撥補327億給台電，扣掉後戶頭剩下108億。不過此撥補金額原本預估可到412億，如今卻減少？曾文生解釋，台電有虧損時可給予合理利潤是3％到5％區間，最後委員會核定給予3％，所以是327億。

國內電價上一次調漲3％是在2018年4月，等於連續4次不調整。每度平均電價維持2.6253元。

(中時 )