中華電信今（18）日宣布，選擇使用愛立信5G平台解決方案，協助建置中華電信5G網路。台灣電信龍頭中華電信將在中頻及高頻段部署5G NSA （非獨立組網）網路。中華電信將採用愛立信無線網路接取設備，愛立信並提供5G核心網路設備， 包括5G EPC（Evolved Packet Core）。

奠基雙方自4G以來的合作夥伴基礎，該新合作案包含採用愛立信雲端VoLTE解決方案的語音服務、提升網路效率，同時確保極具彈性的語音服務體驗。愛立信同時提供完整的光傳輸接取網路解決方案（Fronthaul 被動式波分多工以及IP backhaul 基站回傳路由），包括採用Fronthaul 6000與Router 6000，以支援建置集中式的無線網路架構，協助中華電信網路可以更為順暢地演進至5G。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示：「電信商在升級5G網路的過程中，需要有效地簡化營運以縮短新功能的上線時間。愛立信的5G核心網路解決方案使中華電信4G核心網路能夠順暢地轉換為4G與5G共用的核心網。再加上愛立信的雲端VoLTE解決方案使中華電信的用戶不僅可以享受便利且超高音質的4G語音通話，未來更可享有5G語音服務。」

台灣愛立信總經理藍尚立（Chafic Nassif）表示：「愛立信很榮幸能與中華電信密切合作，持續以愛立信的5G網路解決方案與技術協助中華電信建置5G網路，愛立信增強型5G平台所提供的端到端5G解決方案符合中華電信快速推出服務的需求。這次的合作將為台灣消費者與企業用戶高品質的創新通訊服務，並一同推進台灣5G產業進程。」

愛立信為中華電信提供包括中頻（3.5GHz）及 高頻（28GHz）的無線系統基地台解決方案，該5G解決方案中包含主動式陣列天線產品，支援波束成形 （Beamforming）功能，減少無線訊號干擾同時提升 5G 速率。此外，4G + 5G 雙接取（Dual Connectivity）及下行速率聚合（LTE-NR DL Aggregation）功能，可以更有效管理數據流量、簡化營運並支援5G的創新應用，如網路切片及邊緣運算，有效增加系統容量並提升使用者 5G 使用體驗。

愛立信非獨立組網雙模5G核心網路解決方案支援4G及5G的核心網路，得以協助中華電信之前的服務順利銜接至5G。其他進階功能包含自動化容量管理與高效能用戶資料控制（User plane），滿足5G使用需求以及提供開放應用程式介面。同時，高自動化的網路服務協作平台（Ericson Orchestrator）可以更有效率的管理核心網路、接取網路、傳輸網路以及網路切片的自動化管理功能。這將使5G服務推出的時間從幾周大幅縮短到數小時，提升最佳的終端用戶體驗。

愛立信自2017年起即與中華電信進行5G技術合作，今年將持續協助中華電信加速5G網路建設，提升台灣行動通訊服務品質。並共同發展5G企業應用，具體支持政府在工業升級、產業轉型的政策發展。而愛立信的4G/5G頻譜共享功能（Ericsson Spectrum Sharing）可協助充分發揮中華電信的頻譜資源優勢，加速電信商的5G網路覆蓋，促進網路平穩、高效、靈活地向5G發展。

(中時電子報)