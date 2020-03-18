信義鄉農會青梅製作DIY，歡迎動手體驗。（廖志晃攝）

信義鄉農會青梅製作DIY，歡迎動手體驗。（廖志晃攝）

信義鄉農會青梅製作DIY，歡迎動手體驗。（廖志晃攝）

時逢青梅成熟，信義鄉農會防疫優先，取消大型千人製梅活動，推出小眾製梅體驗，從3月23日到5月10日，推出手作青梅體驗，每天3場次，每場20人，依青梅熟度從製作脆梅、Q梅到梅醋，讓遊客充分體驗製作梅子的樂趣與成就感。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，梅子夢工廠每日舉辦3場次手作青梅體驗，各場次時間為上午10點，下午1點半、2點半，滿10人以上即可開班製梅，每場20人為限，每人收費250元，可折抵長老說話伴手禮館消費250元（限當日）。

依據梅子成熟各階段，製梅內容有所不同，各有不同的趣味，3月23日到4月5日手作脆梅；4月6日到4月26日手作Ｑ梅；4月27日到5月10日以完熟黃梅手釀梅醋。

青梅成熟時，每日舉辦2場次「來去山上煮一餐─手作蔬食」體驗，第1場時間10點半、第2場下午1點半，每人收費500元，每場20人為限。

平日接受電話預約及現場報名，假日採電話預約，必須在每周5中午前電話預約當周假日場次；清明連假要在4月1日中午前完成預約，5月1日到5月3日的場次，必須於4月30日中午以前完成預約。另外，配合政府防疫政策，參加手作青梅體驗，請自備口罩；參加手作蔬食者，請自備口罩及圍裙。

(中時 )