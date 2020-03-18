今（2020）年是台灣證券業「表定」的改革年，偏偏遇上新冠疫情的擴散，中華信評今（18）日表示，台灣證券業2020年資產報酬率（ROA）的平均值，將從2019年的2.5％，滑落至介於1.2％至1.5％間。

中華信評分析師范維華表示，全球經濟面臨的不確定性，金融市場波動幅度升高，應會對台灣證券業者未來幾季的獲利績效「造成壓力」，預期艱困的營運環境將會加劇競爭態勢，並驅使各券商的業務策略進一步分化。

台灣證券業在外部環境變動下，目前面臨三大挑戰，中華信評認為，業者必須加速改革傳統業務：1、國內法規，2、逐漸演進發展的金融科技平台，如3月下旬正式上路的股票逐筆交易制度，3、投資人結構的改變，迫使券商需加快改變其營運策略。

在全球股市重挫後，投資人的信心明顯減弱，中華信評認為，就更凸顯出證券業需在業務進行轉型的重要性。

范維華指出，鬆綁的法規給了業者更大的空間，可以擴展並多元化開發其業務與營運地理區域組合，不過，各券商不太可能在未來12個月期間，即可在多元化發展方面獲致具體成效，除了本身已具備強大資訊科技與金融科技技術實力的大型券商。

(工商 )