校長與繁星推薦考取同學合照。（基隆高中提供／吳康瑋基隆傳真）

校長給予同學叮嚀。（基隆高中提供／吳康瑋基隆傳真）

鍾定先(左)林宸宇(中)蔡仲元老師(右)。（基隆高中提供／吳康瑋基隆傳真）

大學繁星推薦於18日放榜，放榜後國立基隆高中有一對雙胞胎兄弟謝善道與謝崇德，分別考取國立臺東大學公共與文化事務學系及國立宜蘭大學食品科學系，讓兩兄弟就讀的基中老師萬分欣慰，也道出兩兄弟背後的一段辛酸故事，原來兩兄弟母親在高二時過世，剩父親單獨透過打零工來撫養著他們。

基中指出，兩兄弟的母親於他們高二時過世，父親因長期在越南工作，所以很長一段時間是兄弟單獨生活，相當辛苦，而在父親放下國外的工作後，很長一段時間只能以透過打零工來維持兩兄弟的生活，直到今日放榜，才終於苦盡甘來。

弟弟謝崇德表示，自己母親因為腫瘤而過世，醫生也說不出是什麼導致的，但他始終認為一定是因為飲食，所以他才希望自己能夠在食品科學的領域更加精進，也許有天能解開母親腫瘤的原因。

哥哥謝善道說，自從媽媽走了之後，一家人都相當的難過，還好有學校老師們的鼓勵與支持，讓自己走過那段時光，而他選擇就讀公共與文化事務學系，希望以後可以當一個公務員，有個穩定的工作，然後照顧爸爸也照顧弟弟，陪伴家人。

基中指出，繁星推薦入學管道的理念是「高中均質、區域均衡」，歷年來基隆高中透過繁星推薦考取大學的人數都在全國頂尖，也曾經是全國考取第一名的學校，這次一共報名67位同學，就有共有54名學生透過繁星推薦錄取國內各知名公私立大學，超過80％的錄取率，表現亮眼，而校長鍾定先表示，考上的不要懈怠，要持續學習，高中只是一個學習階段而已，你還有未來的路要走，別忘了要做更好的自己。

考取國立台灣大學農業化學系的林宸宇，則是因為去年代表學校至日本參與「2019 IYC AMEA國際青年論壇」，並進行「生物體中的塑膠微粒研究」的發表，獲得許多回響，也讓學生加深了要進行生物化學研究的決心，他指出，去年日本發表的經驗，讓我相當驚艷，讓我立志要往生物化學領域研究，希望將來可以以所學的知識來解決生物體中塑膠微粒殘留的問題。

(中時 )