宜蘭縣議會民進黨團18日舉行記者會，批評宜蘭縣長林姿妙所領導的縣府團隊防疫作為慢半拍，無論是量測體溫、規畫第二辦公處所等做法都有不當之處，縣府則回應說，宜蘭縣政府是聽從中央疫情指揮中心各項規定辦理防疫，部分縣議員的說法抹煞了防疫同仁所做的種種努力，對於縣議員把政治帶入防疫工作的做法，縣府深表遺憾。

民進黨團總召陳俊宇表示，先前中央疫情指揮中心建議地方政府應採取量測額溫措施，但宜蘭縣政府卻沒當一回事，直至世衛組織（WHO）建議量體溫，這才開始實施；民進黨團另批評，縣府在中興文創園區規畫第二辦公處所，但第二辦公處所卻是一個沒有隔間的大辦公室，讓人擔心恐將引發群聚感染事件。

國民黨團隨後舉行記者會反擊，縣議員黃琤婷表示，大家都在忙著抗疫、防疫，民進黨也口口聲聲要求地方配合中央防疫，但實際上卻是忙著政治鬥爭，光是「罷韓」還不夠，現在還想要藉機鬥臭國民黨的縣市首長，讓人不禁懷疑，難道對民進黨而言，政治鬥爭比防疫及全民健康還重要？

宜蘭縣政府則回應表示，宜蘭縣政府隸屬中華民國，當然聽從我國中央疫情指揮中心各項規定辦理防疫，部分縣議員的說法是對縣府所有公務員的侮辱，同時抹煞了防疫人員所做的種種努力，對於縣議員將政治帶入防疫工作的做法，縣府表示抗議及遺憾。

(中時 )