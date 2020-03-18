雲管處往年在台南市北門遊客中心辦宣導記者會，因疫情關係，今年移師到高跟鞋教堂舉行。（張毓翎攝）

新冠肺炎疫情延燒，各縣市觀光業慘兮兮，雲嘉南濱海國家風景區管理處18日在嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂舉辦「2020旅遊安全宣導記者會」，處長徐振能受訪時表示，疫情重創觀光業，故與雲管處承租廠商，1至4月提供租金減免優惠措施；嘉義縣長翁章梁出席時也說，縣府已提出減稅紓困方案，協助業者度過難關。

交通部觀光局定每年3月為「年度旅遊安全週」，雲管處往年在台南市北門遊客中心辦宣導記者會，因疫情關係，今年移師到戶外舉行；徐振能說，所有與雲管處有契約簽訂的業者，因疫情而遊客數減少或營業損失，可向雲管處申請租金減免方案，依照業者實際營運狀況，在1到4月的租金，最高可全部減免。

翁章梁說，疫情對全球供應鏈造成衝擊，中央已提出紓困計畫，縣府也積極盤整各項紓困措施，認為可朝「減稅」這個方向進行，因應疫情，財稅局已有地方稅節稅、分期延期繳納措施。

嘉義縣財政稅務局表示，觀光旅宿業者若因疫情縮小營業規模，可申請調降房屋稅稅率；業者倘若娛樂設施未開放營業使用或無法營業，可申請實調娛樂稅，另之前東石鄉娛樂船帆業者疾呼停徵娛樂稅，經研議後，改採每月按前1個月所開立發票銷售額，調整查定課徵娛樂稅稅額，減輕業者負擔。

財稅局表示，地方稅包括使用牌照稅、房屋稅、印花稅，因疫情無法繳納者，可向本局申請展延繳納期限；民眾如有疑問，可撥打0800076969詢問。

(中時 )