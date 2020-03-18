新冠肺炎（COVID-19）在台疫情暴衝，連日確診數不斷上升，今（18）更一次新增23例確診，我國新冠肺炎確診正式達百例。在這期間，民眾內心的顧慮也不免提高許多，但一名超商店員無奈透露，有些客人根本有「被害妄想症」，為了防疫所做的消費行為，讓店員看得心好累。

一名超商店員在PTT《CVS》板上表示，因應新冠肺炎疫情提高，讓國人都愈來愈有警戒心，可是有些人卻「做過頭了」。例如，結帳前要求店員一定要先洗手或是用酒精消毒；還有客人戴著塑膠手套結帳；在結帳時，要求店員不能碰到商品，自己轉條碼給他掃等等……。面對這些誇張的行為，讓員PO上班上得心很累。

原PO一分享完客人的奇葩事蹟，眾人紛紛砲轟客人反應真的過度誇張，認為這樣根本是「被害妄想症」。網友表示，「白癡到不行，也不會想想看店員補貨時還不是碰到商品了，叫乾脆叫他自己來補貨好了」、「那可以先請客人把錢消毒後再結帳嗎」。

不過真的遇到這類會過度反應的客人，網友指出「說什麼都準是被客訴」。真的怕成那樣，最好就不要出門，過度的白癡行為已經不是緊張而已，根本是找別人麻煩。

(中時電子報)