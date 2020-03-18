刑事局偵查第二大隊日前接獲檢舉，指臉書有網友張貼「速報！李前總統、賴清德都已先後肺炎病逝」，另有人在Youtube留言稱「我朋友還在台灣某地看到死尸遍地等著燒」、「台北市大安區辛亥路一帶，某個大院子裡，十幾天前擺買尸袋，刺鼻的消毒水味道」。

警方併案追查，發現兩起案件IP位址來自新加坡及美國，且語法及用字遣詞多為簡體字，研判是大陸網友利用VPN網路當作跳板，刻意張貼虛偽、不實的言論，呼籲民眾切勿任意散播、轉傳，以免觸法。

(中時 )