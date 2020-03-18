李登輝、賴清德肺炎病逝？警追查是境外謠言 17:482020/03/18 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臉書有網友張貼「速報！李前總統、賴清德都已先後肺炎病逝」的假訊息，警追查來自境外。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 刑事局偵查第二大隊日前接獲檢舉，指臉書有網友張貼「速報！李前總統、賴清德都已先後肺炎病逝」，另有人在Youtube留言稱「我朋友還在台灣某地看到死尸遍地等著燒」、「台北市大安區辛亥路一帶，某個大院子裡，十幾天前擺買尸袋，刺鼻的消毒水味道」。 警方併案追查，發現兩起案件IP位址來自新加坡及美國，且語法及用字遣詞多為簡體字，研判是大陸網友利用VPN網路當作跳板，刻意張貼虛偽、不實的言論，呼籲民眾切勿任意散播、轉傳，以免觸法。 (中時 ) #病逝 #網友 #肺炎 #賴清德 #新加坡 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐盟開始鐵腕 非公民禁止入境 大城設醫療優先車道 02:062020/03/17 國際 加拿大宣布封閉 非公民禁止入境 02:212020/03/17 國際 美開始試驗新冠疫苗 西雅圖第一批病患接受注射 05:272020/03/17 國際 法國進入戰爭狀態 明起嚴格限制人民移動 06:472020/03/17 國際 境外移入暴增 名醫怒嗆：出國一時爽 全國火葬場 07:582020/03/17 生活 中和里長稱回台「就地解散」網怒吼：X你媽的！ 09:462020/03/17 政治 里長揪團歐洲行打卡遭瘋傳 網嗆：就不要樂極生悲！ 09:592020/03/17 生活 《環球時報》：疫情震撼 大陸有理由慶幸自己的表現 10:132020/03/17 兩岸 揪團歐洲行惹議 新北民政局：里長不會領居家檢疫補償金 10:122020/03/17 生活 港府：19日起從境外抵港 需強制14天隔離 10:472020/03/17 兩岸 社會熱門新聞 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 王浩轉焦點爆料陳雪慧傳內褲照 當事人怒批關說 - 社會 海南高檔酒店暗藏春色 賣淫集團進駐百名「女員工」編號定價賣 - 社會 遊歐里長嗆：「沒規定不能出國」 網神打臉大快人心 - 社會 雲縣宣布長青食堂暫停共餐 校園停止對外開放 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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