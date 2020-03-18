校區行政大樓辦公室內，都用透明壓克力板，避免病毒傳播。（校方提供／王志偉花蓮傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒！台灣的總案例數也破百，花蓮某大學傳有德國交換生返校上課出現發燒咳嗽，就醫篩檢後，今確認連續二篩都是陰性，排除染上新冠肺炎，也讓校方也鬆了一口氣。不過校方下午澄清，校園提升至一級防疫，與學生發燒無關，有報導將兩者連結，已造成校園周邊社區謠傳恐慌。

校方受訪說，這名德國交換生於3月11日經德國返校，15、16日有咳嗽情形，老師警覺性高，建議其就醫檢查，並無發燒情事。

至於防疫等級是依照教育部指示辦理，進校門量體溫政策不變。因應全國防疫升級，校方早在本月7日就公告於17日提升防疫等級，其實與該名交換學生是否確診無關。社區以訛傳訛，傳有發燒導致校園緊急提升防疫，這消息錯誤，也對致力防疫工作的教職員是個打擊。

目前防疫工作持續；教職員工、學生若進校門額溫超過37.5度，經複測仍超過者，請其立即戴口罩就醫。防疫期間，校園也關閉，不開放遊覽車進入參觀。

(中時 )