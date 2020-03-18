國民黨中常會今天定調改革委員會將在3月底前成立，5月22日前提出書面建議，屆時也會到各縣市與地方溝通，希望有共識的部分能在全代會順利通過，而下週一也將邀集15縣市首長座談，關切紓困條例執行狀況、國土計畫法、地制法等議題，以利後續修法。

歷經3個小時冗長開會，國民黨文傳會主委王育敏出面向媒體轉述，她說，智庫下午花很多時間和大家報告，定調改革委員會將在3月底前正式組成，由主席聘任相關委員，結論出爐後，也會到各縣市與地方溝通，希望有共識的部分能在全代會順利通過。

改革委員會的總召集人為黨主席，副召集人由黨祕書長擔任，下設「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等4組，各組設1名召集人，負責邀集召開分組會議。在改革委員會正式啟動後，4月24日前各組召開會議，5月1日前完成分組報告撰寫，後交由改革委員會討論，5月22日前提出書面建議。

此外，王育敏說，下週一邀集15位執政縣市首長到智庫座談，關注紓困條例執行狀況、國土計畫法、地制法等議題，聆聽大家的意見，形成共識，以利提出黨的想法與助於修法。

王育敏表示，行管會主委邱大展也針對財務狀況進行報告，強調未來要貫徹黨公職人員募款責任額。

至於江啟臣將推動的11人決策平台，王育敏說，在縣市首長部分，將優先徵詢新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜等人的意願。

(中時 )