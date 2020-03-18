受到新冠肺炎疫情影響，今年的「宜蘭大拜拜暨東嶽仁聖大帝聖誕」系列東嶽文化祭活動 已決定取消。（宜蘭市公所提供／胡健森宜蘭傳真）

新冠肺炎疫情這把火越燒越旺，不知何時才會休止，宜蘭市長江聰淵18日宣布，原訂在4月20日由宜蘭市公所及宜蘭東嶽廟共同辦理的「宜蘭大拜拜暨東嶽仁聖大帝聖誕」系列東嶽文化祭活動，經向神明擲筊請示獲得允准後，決議停辦一年，但祝壽、捐血活動、歌仔戲演出則將照常舉行。

宜蘭市公所表示，鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情並無趨緩跡象，此時如果舉辦大型宗教遶境及大拜拜活動，恐吸引大批人潮密聚集且共餐共食，病毒容易傳播，因此經過開會討論後，決定以防疫為優先考量，今年的「宜蘭大拜拜暨東嶽仁聖大帝聖誕」系列東嶽文化祭活動取消舉辦。

東嶽廟主任委員林添福表示，當前就是一切以防疫為優先，雖然東嶽廟繞境及呷拜拜停辦，但民眾仍可至東嶽廟參拜，心誠則靈，防疫保安康。

宜蘭市長江聰淵表示，除了「宜蘭大拜拜」，今年市公所舉辦的「熊讚路跑、幼兒園親子運動會、舊城聽老歌、星光音樂會」等活動，也決定全部取消，另外市公所內部也正在討論，今年的端午節宜蘭河龍舟競賽是否仍要舉行。

江聰淵說，因為以往都有30多支隊伍報名參賽，加上活動場地有設置攤位，至少會吸引數千人參加，因此正在思考是否取消比賽，但祈求平安的祭河儀式仍會舉行，同時安排幾艘龍舟在河面上象徵性地來回划個幾趟，以安民心。

(中時 )