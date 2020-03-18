新冠肺炎疫情肆虐全球，使企業經濟受重創，臉書（Facebook）17日（周二）宣布，將盡其所能協助員工與小型商家度過難關，除了發放給30多國的大約3萬小型商家共計1億美元的補助之外，還將提供每位全職員工1,000美元的津貼。

臉書營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）周二發文表示，經濟衝擊對小企業造成嚴峻的風險，「我們已聽到小型商家的心聲，也瞭解我們應該如何協助他們。財務支援可以讓他們維持營運，支付給無法上班的人。」

臉書規劃將發給小商家現金補助與廣告額度，現金補助將占多數。該公司不久將公布更多商家申請細節。

桑德柏格說：「我們直接聽到他們（商家）的需求，他們很緊張、沒有辦法支付員工太多薪水，還擔心經營不下去。我們試著幫助企業支付薪水以及將業務轉至網路。」

臉書指出，企業將可運用這些資金付房租、營運成本或是臉書的廣告費用。

此外，臉書擬提供全球近4.5萬名全職員工每人1,000美元的津貼，因應員工支付遠端工作的費用或是照顧小孩的額外成本。

(工商 )